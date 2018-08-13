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SPONSORLUK 13.08.2018 00:00

PTT’den Özelgün zarfını nasıl talep edebilirim?

Kuruluş yıldönümü, ulusal ve uluslararası fuarlar veya yarışmalar gibi etkinlikleri Özelgün zarfı bastırmak ister misiniz? O zaman size en yakın PTT iş yerine giderek bu hizmetten yararlanabilirsiniz.

PTT Posta ve Telgraf Teşkilatı
PTT
Bilgin Pro

Yaklaşık iki asırdır mektupların emanet edildiği PTT, bugün filateli alanında da müşterilerini pek çok hizmetle buluşturmaktadır. Bunlardan biri de özelgün zarfıdır.

PTT'nin tüm hizmetlerinden haberdar olmak istiyorsanız Cevapla TV'yi takip edebilirsiniz.

Özelgün zarfı, üzerinde bir anma pulu, sürekli posta pulu veya pul baskısı yer alan, damganın konusu ile ilgili tasarım bulunan ve özeltarih damgası ile damgalanmış zarflar anlamına gelir. Kurum ve kuruluşlar özelgün zarfı taleplerini PTT işyerlerinden yapabilirler. Bunun için Özelgün Zarfı Talep Dilekçesi verilmesi ve özelgün zarfından en az 750 tane alınacağının taahhüt edilmesi gerekmektedir.

Kuruluş yıldönümü, ulusal ve uluslararası fuarlar veya yarışmalar gibi etkinlikleri özelgün zarfı ile ölümsüzleştirebilirsiniz.

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