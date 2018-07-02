GAP'ın çocuklara yönelik faaliyetleri nelerdir?

Argande; Güneydoğu Anadolu’daki kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlendirilmesi amacıyla GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ)’nın, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)’nın teknik, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA)’nın finansman desteğiyle Mayıs 2008’den beri uygulanan “GAP Bölgesinde Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler Projesi”, ürünlerini Argande markası altında toplamaktadır. Argande, kadınların iş gücü piyasasına katılımını, Güneydoğu Anadolu'nun markalaştırılmasını ve yeni satış ve pazarlama fırsatlarının yaratılmasını hedeflemektedir.

Adını Mezopotamya topraklarında hüküm sürmüş, Kommagene Krallığı’nın tek tanrıçası Argande’den alan marka, bugün Güneydoğu kadınlarının elinde yeniden doğuyor. Modern Argande, kadınların iş gücü piyasasına katılımını, Güneydoğu Anadolu'nun markalaştırılmasını ve yeni satış ve pazarlama fırsatlarının yaratılmasını hedefliyor.

GAP Bölgesinde Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler Projesinin bir alt projesi olan Argande- bileşeniyle Türkiye’nin önde gelen modacıları, bölgedeki kadınlarla yakın işbirliği içinde çalışmakta ve büyük mağazalarda satılacak ürünleri hazırlamaktadırlar. Ayrıca, kültürel mirasın görünür kılınması sayesinde proje, yerel kültürel zenginlikler, çeşitlilik ve kadınların üretkenliğine dayalı olarak bölgenin daha olumlu bir şekilde algılanmasına yardımcı olmaktadır.

Projenin, bölge halkı ve insan çeşitlilikleri, kadınların kendi kültürel ve manevi değerlerini küresel bilgi ve ticari pazarlarla birleştirme çabaları gibi güçlü bölgesel özelliklerin vurgulanacağı bir markalaşma etkisi de bulunmaktadır. Kadın atölyelerinden çıkan ürünler, Güneydoğu kadınlarının yaratıcılığını moda tasarımcılarıyla ve onların İstanbul ve Türkiye’nin başka yerlerindeki çalışmalarıyla buluşturacak bir görünürlük programı ile birlikte pazarlanmaktadır.

Koton; Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler Projesi çerçevesinde kapsayıcı iş modelleri kapsamında Koton tarafından geliştirilen EL EMEĞİ projesi ile 2016 yılından bu yana ÇATOM’lar aracılığıla kadınlar üretim yapmakta ve gelir elde etmektedir. Bu yolla gelir elde eden kadın sayısı 3.000’in üzerindedir.